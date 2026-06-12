衆議院・法務委員会では、刑事裁判のやり直し=「再審制度」を見直すための刑事訴訟法改正案の採決がまもなく行われ、自民・維新の与党のほか参政党が賛成し、可決する見通しです。国会記者会館から中継です。与党側は参政党との法案の修正協議で合意を取りつけ、けさ、修正案を国会に提出しました。衆参両院で過半数を得るめどが付き、戦後初めて、再審制度の見直しが実現する見通しとなりました。自民党藤原崇 衆院議員