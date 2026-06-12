Da-iCEのボーカル・花村想太によるソロプロジェクト「SOTA HANAMURA」が、11日に東京・Kanadevia Hallにて、自身初となるソロツアー『SOTA HANAMURA Live Tour 2026-ASCEEENSION-』の初日公演を開催した。【ライブ写真】ステージで上で存在感を放つSOTA HANAMURASOTA HANAMURAは、圧倒的な歌唱力とダンスで、ソロアーティストとして圧巻のパフォーマンスを魅せ、自身初のソロツアーを最高の形でスタートさせた。今回、SOTA H