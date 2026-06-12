ORANGE RANGEが、スポーツ専門チャンネル「DAZN」のサッカーアンセムにも起用されている新曲「1000％」のミュージックビデオを公開した。【写真】エモい！フィリップ・トルシエ氏の登場シーン！ORANGE RANGE「1000％」MVより同ミュージックビデオは、楽曲のテーマでもある「ド派手にいこう！」というキャッチフレーズをもとに制作。パラレルワールドのサッカー大会を、ORANGE RANGEならぬ“BLUEGE RANGE”が“ド派手に”盛り上