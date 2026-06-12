北陸最大級の規模で優美なハナショウブを楽しめる「花しょうぶ祭り」が、砺波市できょうから始まりました。昨夜の雨で、白や紫のハナショウブの色が鮮やかにきらきらと輝いています。砺波市の県民公園頼成の森では、およそ6ヘクタールの敷地に、600品種、70万株のハナショウブが植えられています。今年は、晴れて気温の高い日が続いたため、すでにおよそ5割が開花しています。園内では、美しい花をスマホで撮影する人や、に