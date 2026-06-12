巨人のリチャード内野手（26）が、12日から1軍に合流することになった。仙台から移動した橋上秀樹監督代行（60）は「元気がいいので、勢いづけてもらえればと思います」と期待した。リチャードは3月のオープン戦で左手に死球を受けて骨折を負い、その後も下半身のコンディション不良もあり、リハビリを経て実戦復帰。この日から始まる交流戦最後の西武3連戦（ベルーナドーム）での起爆剤と期待される中で、スタメン起用につい