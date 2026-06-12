東京株式市場では、和平交渉が進展する可能性が高いと好感した見方が広がりました。日経平均株価は一時2800円以上値を上げ6万7000円台を回復しました。高止まりしていた原油価格が下落したことや、11日のダウ平均株価が一時およそ1050ドル値を上げていたことも追い風となりました。