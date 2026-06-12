クマの目撃や、痕跡の発見が続いている黒部川の河口付近では、自治体が おりを仕掛けるなどして捕獲を試みていますが、今のところクマは見つかっていません。黒部市荒俣の黒部川の左岸には、きのう午後、黒部市がクマを捕獲するためのドラム式の おりを設置しました。市や警察、猟友会が、けさ午前6時45分から8時まで周辺のパトロールを行ったものの、クマは見つかっていません。市は、市内の小学校8校、中学校2校で登下校は