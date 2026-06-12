サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨む日本代表から主将の遠藤航選手（３３）（リバプール）が離脱したと１１日、発表された。遠藤選手の家族や指導に携わった関係者からは、ねぎらいやけがの回復を願う声が上がった。父の周作さん（６０）は「主将として今大会に懸ける思いは強かった。日本代表でやるべきことをやり終え、これ以上貢献出来ることはないと判断したのだろう」と決断をおもんぱかった。小