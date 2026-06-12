フュージョンバンド「カシオペア」の元メンバーとしても知られるベーシストの櫻井哲夫（68）が、12日までにインスタグラムを更新。継母の死去を報告した。櫻井は5月26日の投稿で、母の退院を報告していたが、今回「本日、母の葬儀」と書き出し、斎場の写真をアップした。「僕を産んでくれた母は、20歳の時に他界」と実母の死を振り返りつつ、「その後、父が再婚した母」と説明。「長年父を支えてくださって、ありがとうございまし