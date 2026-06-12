きょう、愛知県警本部で匿名・流動型犯罪グループいわゆる「トクリュウ」への対策会議が開かれ、中心人物を集中的に取り締まることなどが呼びかけられました。 【写真を見る】｢栃木の強盗殺人事件も踏まえ強い危機感を持って｣ 愛知県警本部で“トクリュウ”の対策会議 中心人物を集中的に取り締まり （愛知県警 佐藤隆司本部長）「栃木県内で発生した強盗殺人事件も踏まえ、強い危機感を持ってこの課題に取り組んでいただ