SixTONES松村北斗主演の日本テレビ系7月期ドラマ「告白−25年目の秘密−」（土曜午後9時）に、久保史緒里（24）山下幸輝（24）夙川アトム（46）丘みつ子（78）田中要次（62）が出演することが12日、分かった。若手注目株からベテラン俳優まで幅広い顔ぶれが加わり、物語を彩る。同作は、愛と狂気のはざまを描く、25年にわたるラブサスペンス。松村演じる主人公・雪村爽太は、幼い頃に出会った岡崎紗絵演じる、麻里子に25年間、片思