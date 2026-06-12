飼い主さんのぬるくなった『ホットアイマスク』を付けてもらったワイマラナーさん。次の瞬間…あまりにも気持ちよさそうに寝落ちする姿が話題になっているのです。 ほぼ人間…？微笑ましすぎる光景は記事執筆時点で70万回を超えて表示されており、3.1万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：ぬるくなった『ホットアイマスク』を大型犬につけてみた結果→次の瞬間…思った以上の光景】 『ホットアイマ