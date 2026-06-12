パパのおでかけを阻止したいわんこの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で24万4000回再生を突破し、「可愛すぎる(笑)」「私より姿勢いいw」「うちのポメもやってくれないかな～」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『パパがお出かけしてしまう』と勘違いした犬→わざわざ玄関まで行って…絶対に出られない『外出阻止』】 まさかの阻止方法に感嘆！！ TikTokアカウ