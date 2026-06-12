ここ数年は移籍市場で期待に応えられない補強が続いていたユナイテッドだが、昨夏は状況が一変。ブラジル代表FWマテウス・クーニャやカメルーン代表FWブライアン・エンベウモ、スロベニア代表FWベンヤミン・シェシュコが全員二桁ゴールを記録した。新戦力の活躍もあり、ユナイテッドは今季のプレミアリーグで3位フィニッシュ。来季はCL出場に伴って試合数の増加が見込まれるなか、イギリス『Sky Sports』によれば、ユナイテッドは