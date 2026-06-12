公開中の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』に、Snow Manの向井康二が“旧・おそ松”役で出演していることが発表された。 参考：向井康二、池村碧彩をそっと抱き寄せピース“癒し全開”ショット 赤塚不二夫のギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語が人気を