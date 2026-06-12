ニューカッスル・ユナイテッドが、オサスナに所属するスペイン代表FWビクトル・ムニョスの獲得に動いているようだ。スペイン『MARCA』が伝えた。2021年6月にレアル・マドリードへの門を叩いたムニョスは順調にステップアップしていき、昨季にトップチームデビュー。今季からオサスナでプレイしており、抜群のスピードを生かした鋭いドリブル突破を武器に今季はここまでのラ・リーガ34試合に出場し、6ゴール2アシストを記録していた