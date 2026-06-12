日本航空（JAL）は、東京/羽田〜南紀白浜線の運賃を期間限定で引き下げた。6月12日から7月16日までの搭乗分が対象で、運賃は搭乗28日前まで販売する「スペシャルセイバー」が12,480円から、21日前まで販売する「セイバー」が12,590円から、7日前まで販売する「セイバー」は12,700円からとなる。販売座席数には限りがある。JALは東京/羽田〜南紀白浜線を、1日3往復運航している。所要時間は約70分で、南紀白浜空港からは白良浜や人