演歌歌手の藤あや子が11日に自身のアメブロを更新。仕事前のルーティンだという手作り弁当を公開した。この日、藤は「テレビの収録で千葉まで来ております！」と報告し「朝早く目覚めたのですぐにお弁当作り ワンオペです仕込みも完璧〜」と早朝から“あや弁”と称した手作り弁当を準備したことを明かした。続けて「このお弁当作りが仕事前のルーティン」と説明し、完成した弁当の写真を公開。「炊きたてのご飯はおにぎりに ぬか漬