DMM.comは、「Amazon Payでチャージ！抽選で1,000名様に1,000円分のDMMポイントプレゼント」キャンペーンを開催する。期間は6月17日～30日。 期間中、Amazon Payで一度に3000円以上のDMMポイントをチャージすると、1000円分のDMMポイントが1000名に当たる。ポイントの進呈は1アカウント1回まで。 ポイントの進呈時期は7月末ごろで、有効期限は180日。なお、このキャンペーンはDMM.co