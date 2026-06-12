これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。急な強い雨や落雷に注意してください。 ◆12日(金)これからの天気 日差しが届くところもありますが、雲が広がりやすいでしょう。山沿いを中心に所々でにわか雨がありそうです。夕方までカミナリを伴い、激しく降るところがあるでしょう。お出かけの際は、傘など雨具をお持ちください。 降水確率は、午後6時にかけて湯
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