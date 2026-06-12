大谷が左膝の炎症で途中交代した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間6月11日、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場し、13号ソロを含む2打数2安打1打点1四球という成績で、全打席で出塁を果たした。【動画】これが入るのか…！大谷翔平が2戦連発13号ソロを放つシーンをチェックただ「左膝の炎症」で途中交代しており、米メディアやファンからは心配する声が届けられたが、米メディア『California Post』の