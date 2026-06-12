地域航空会社トキエアが2025年度決算で多額の赤字を計上し、2026年3月末時点で29億円を超える債務超過となっていたことが分かりました。 複数の関係者によりますと、トキエアの2025年度の旅客数は前年を3割以上上回る約10万人で、売り上げは約11億8000万円だったということです。一方、新規路線の就航など事業拡大に伴う人件費の増加や燃料費の上昇でコストがかさみ、純損益は約24億2000万円の赤字。2025年は約6億円の債務超