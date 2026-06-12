えん罪の可能性がある場合などに、裁判をやり直す（＝再審）制度の見直しに向けた刑事訴訟法の改正案は12日、衆議院の法務委員会で採決され、自民党と日本維新の会の他、参政党の賛成多数で可決された。今後、衆議院本会議での採決を経て、参議院で審議入りするが、今国会で成立する公算が大きくなっている。自民、維新の与党に加えて参政党の3党が12日、委員会に共同提出した政府修正案は、再審開始に検察が不服を申し立てる「抗