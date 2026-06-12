モデルでタレントのアンミカが１２日までに自身のインスタグラムを更新。圧倒的スタイルの私服ショットを公開した。「私服のカラーパレットベージュのトレンチショートパンツのオールインワンに、オレンジを基調としたビタミンカラーのスカーフをベルト巻きにしてチェーンジュエリーやブローチはゴールド系で大人に、＠ＦＯＮＴＡＮＡＭＩＬＡＮＯ１９１５のグリーンバックで夏らしさをブラウンのサンダルで引き締めて」