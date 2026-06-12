タレントの千秋が11日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。かつての子育て事情を振り返った。この日は、古くから親交があるお笑いタレントの松嶋尚美とトーク。元夫「ココリコ」遠藤章造との子育てについて、どうしていたのかと聞かれると「基本、シッターさんに預けるのが怖くて、母と、保育園2か所を掛け持ちして」と母の手助けと、保育園を活用していたことを明かした。保育園について