特殊詐欺の「かけ子」の仕事を紹介した疑いで24歳の男が逮捕されました。稲田充希容疑者（24）は去年12月頃から複数回にわたり、知人男性に対し、「電話で営業する仕事がある」「月に100万円稼げる」などとカンボジアの特殊詐欺拠点での「かけ子」の仕事を紹介した疑いがもたれています。カンボジアに渡航した男性は詐欺拠点で「かけ子」の研修をさせられていたということです。調べに対し、稲田容疑者は「特殊詐欺の仕事だと知っ