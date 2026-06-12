6月10日と11日に神奈川・Kアリーナにて、Mrs. GREEN APPLEがプロデュースするイベント『CEREMONY』が開催された。大盛況の中、ネット上ではミセスが着用した衣装があまりにも個性的すぎると話題になっている。【写真】「もはやハロウィンか仮装大賞」個性的すぎるミセスの衝撃衣装『オズの魔法使い』を表現したミセス《どこまでも多様で、魅力的なエンタテインメントを》というコンセプトで昨年から始まった『CEREMONY』。ライブ