タレントで怪談家の稲川淳二が１２日、関西テレビの「よ〜いドン！」（月〜金曜・前９時５０分）に生出演した。怪談ツアーのＰＲで８回目の出演。突然「帰れ！おまえは」と大声を出す稲川に、円広志は「僕らも照明消したりなんやかんやして、反省会だいぶんやったらしい」と暴露した。稲川はにこにこしながら「この番組が一番私の大好きな番組なんですよ。本当に楽しいし、素晴らしい」と絶賛。この番組があったから怪談がで