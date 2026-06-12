◆米大リーグパイレーツ６―８ドジャース（１１日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２戦連発の１３号先制ソロを含む２打数２安打１打点、２四球と合わせて全４打席で出塁したが、７回に代打を送られて途中交代した。その後、球団は「左膝の炎症」と発表した。試合後、クラブハウスが報道陣に公