神奈川県相模原市の河川敷で元交際相手の17歳の女子高校生を殺害した疑いで19歳の男が逮捕された事件で、男が「復縁しようとしたが断られたので犯行に及んだ」という趣旨の話していることがわかりました。自称・塗装工の19歳の男は10日夜、相模原市南区の相模川の河川敷で女子高校生の首を絞めて殺害した疑いで逮捕され、12日朝、送検されました。男と女子高校生は以前、交際関係にあり「複数回にわたり復縁を迫っていたが断られて