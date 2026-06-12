アカデミー賞受賞俳優のグウィネス・パルトロー（53）＝3月22日、ニューヨーク/Evan Agostini/Invision/AP/File（CNN）アカデミー賞受賞俳優のグウィネス・パルトロー（53）が、イスラエルの高級不動産を宣伝する広告に出演したことをめぐって非難の的になっている。パルトローが出演したのはテルアビブ北郊のシーサイドタウン、ヘルツリヤにある51階建ての高級物件「51パーク」の宣伝。撮影は米ニューヨークで行われ、CMは今週公