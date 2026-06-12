日本の主力ロケットH3ロケット6号機がきょう午前、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。打ち上げは去年12月に失敗した8号機以来となります。記者リポート：今、リフトオフしました。午前9時53分、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられたH3ロケット6号機は順調に飛行を続けていて、間もなく打ち上げの成否が判明する見込みです。H3ロケットの打ち上げは去年12月に失敗した8号機以来です。東京から見に来