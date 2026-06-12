入院や手術が決まると、医療費の支払いに不安を感じる人もいるでしょう。治療内容によっては、退院時に数十万円の支払いが必要になる場合もあるかもしれません。 こうした場合に、限度額適用認定証が活用できます。事前に申請し提示することで、医療機関の窓口で支払う金額を自己負担限度額までおさえられます。 本記事では、限度額適用認定証の仕組みや申請方法に加え、自己負担額の目安についても解説します。