【EVNIA：高リフレッシュレートゲーミングモニター新製品】 6月11日 発売 フィリップスは6月11日、ゲーミングブランド「EVNIA」より高リフレッシュレートゲーミングモニター3機種を発売した。 フラッグシップモデル「27M2N6501L/11」はQD-OLEDパネルを採用し、競技向けの高速性能とプロ仕様の色彩表現を両立したゲーミングモニター。W