プールの老朽化や熱中症リスクなどの問題に対応しようと、石川県内灘町の小学校では町の屋内プールを活用した試行授業が行われました。内灘町・大根布小学校の水泳授業が行われたのは、学校のプールではなく、公営の屋内プールです。町では今年度、学校プールの老朽化のほか、近年の猛暑に対応するため水泳授業の見直しを進めています。こうした公営プールを活用することで、プールの維