4月に石川県庁で誕生した国の準絶滅危惧種ハヤブサのヒナ2羽すべての巣立ちが確認されました。県庁の高層階のベランダでは毎年、国の準絶滅危惧種ハヤブサが巣づくりをしていて、2026年は4月24日までに2羽のヒナの誕生が確認されていました。石川県によりますと2羽のヒナは親鳥のもとで成長し、5月27日までに無事、巣立ちを迎えたということです。 県庁では2005年からハヤブサの産卵が確認されていて、ヒナが誕生するのはこと