【サーティワン：「ドラゴンクエスト」コラボ追加施策】 実施期間：6月15日～6月21日 B-R サーティワン アイスクリームは、スクウェア・エニックスのRPG「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションキャンペーン追加施策として、オリジナルクリアファイルのプレゼントを6月15日から6月21日まで数量限定で実施する。 6月1日から実施中のサーティワン