北中米Ｗ杯に臨むアルゼンチンの連覇は?のろい?によって阻まれることになりそうだ。スペイン紙「ＡＳ」によると、３月の国際マッチウィーク後、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキングで、フランスがトップに立っていたという。しかし、Ｗ杯直前の各国試合の結果、ＦＷリオネル・メッシ（マイアミ）率いるアルゼンチンが首位に浮上し、同紙は「アルゼンチンは?のろい?と戦わなければならない」と報道。これまでのＷ杯でＦＩＦ