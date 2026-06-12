女優のムン・チェウォンが、結婚を前に追加のウエディングフォトを公開した。ムン・チェウォンは去る2日に初めてウエディングフォトを公開したのに続き、11日には自身のSNSを通じて追加で写真を披露した。【写真】ムン・チェウォン、ウェディングドレス姿公開された写真でムン・チェウォンは、さまざまなスタイルのウエディングドレスを見事に着こなした。華やかなレース装飾が目を引くドレスから、肩のラインを際立たせたオフショ