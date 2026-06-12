現代美術家・椿昇の個展「椿昇 フリーダムー像（ゾウ）と生きる」が、6月6日から青森県の十和田市現代美術館でスタート。ふたつの“ゾウ”を通して、見る者に「自由とは何か」という根源的な問いを投げかける。社会の同調圧力が不可避な中でどう自由に生きるか謎の生命体や昆虫をモチーフにした超巨大作品で知られる現代美術家・椿昇さんの個展が始まる。メインとなる新作は、展示室を埋め尽くす象の頭部。作品名《the Elephant in