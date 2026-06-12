高松市サンポートのライトアップ11日 高松市の市街地の回遊性向上につなげようと、サンポートエリアで11日、ライトアップが始まりました。 ライトアップされたのは、高松シンボルタワー西側の市道約100mです。 高松市は、魅力的な夜景で市街地の回遊性向上を図ろうと、2025年11月に「ガイドライン」を策定しました。 今回のエリアは、第1弾として約6000万円をかけて整備しました。