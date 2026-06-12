1回目の実証事業 岡山･吉備中央町 2025年9月 岡山県吉備中央町の浄水場から、有害性が指摘されている有機フッ素化合物「PFAS」が検出された問題です。 環境省は土壌のPFASの濃度を下げる最適な方法を調べるため、2回目の実証事業を行います。 環境省はPFASの濃度を下げるための技術的な知見を得ようと、2025年度に実証事業を行いました。 公募で選ばれた4社が、2025年8月から2026年2月にかけて吉備中央町でPFASの発生