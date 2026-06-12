夏の「全国高校総合文化祭」への出場を決めた愛知県の県立高校が、クラウドファンディングを始めました。お金が必要なそのワケは。 ■愛知から秋田へ…遠征の悩み“クラファン”で 一体感のある音色を響かせる県立江南高校の吹奏楽部。部員は1年生から3年生までの89人、彼らが5月から始めたのが…。部員：「クラウドファンディングです。大変なので、皆さんの応援・ご協力を頂けたらなと思って始めました」