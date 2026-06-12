全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。東京・八王子のご当地ラーメンとして知られる「八王子ラーメン」。醤油ベースのスープに刻みタマネギを浮かべたシンプルなスタイルが特徴で、今や全国的にも知られる存在となった。そんな八王子ラーメンの街で、長年地元の人々に愛され続けている老舗町中華がある。1978年創業の「ラーメン ちとせ」だ。お店は昔ながらの町中華そのものといった佇まい。創業したのは現在