モデルで俳優の中条あやみ（29）が11日、自身のインスタグラムを更新。音楽バンド・Mrs. GREEN APPLEによるイベント「CEREMONY」でのオフショットを公開し、その華やかな装いにファンから絶賛の声が寄せられている。【写真たくさん】童話から飛び出してきた!?“異次元の美貌”を披露した中条あやみ中条は「Mrs.GREEN APPLEPresents『CEREMONY』」とつづり、複数枚の写真を投稿。1枚目では、紫や赤の花々に囲まれた華麗なフォ