イランに対し、連日の攻撃に踏み切ったアメリカのトランプ大統領。イランへの軍事的な圧力が強まるなか、革命防衛隊の元司令官がJNNの取材に応じ、「戦闘は中東地域の外に拡大する可能性がある」と警告しました。【写真を見る】ホルムズ海峡の代替ルート「バブ・エル・マンデブ海峡」トランプ大統領「11日もイランに激しい攻撃」イランとの軍事的緊張が高まっています。トランプ大統領（10日）「我々はきのう、イランを激しく攻撃