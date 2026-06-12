9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のリョウガとユーキが12日、都内で行われた『CITIZEN Eco-Drive 50th Anniversary Event』記者発表会に登壇。押して始まったイベントを“超特急”で開催した。【写真】メロいの擬人化！シチズンポーズを披露するリョウガ＆ユーキシチズンは今年、アナログ式光発電の腕時計「エコ・ドライブ」を発売して50周年を迎える。「エコ・ドライブ」の技術を学ぶ「エコ・ドライ部」