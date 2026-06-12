7月3日から8月23日まで東京・新橋演舞場で上演されるスーパー歌舞伎『もののけ姫』のイラストチラシ配布がスタートした。チラシには、スタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーが特別に描き下ろした人気キャラクター・コダマのイラストが使用されている。【画像】スーパー歌舞伎『もののけ姫』主な出演者スーパー歌舞伎一作『ヤマトタケル』初演から40周年を迎える今年、人々に愛され続けるスタジオジブリの名作『もののけ姫』