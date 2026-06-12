ホワイトソックスは11日（日本時間12日）、ガーディアンズから25万ドル（日本円約4000万円）の金銭トレードのマイナー契約で、ガーディアンズからノーラン・ジョーンズ外野手（28）を獲得したと発表した。同球団は、同日にもフィリーズと1対2のトレードを実施した。現在、36勝31敗、貯金5でア・リーグ中地区首位と好調。過去3年連続100敗以上の弱小球団から脱却して快進撃を続けている。同日には、デレク・ヒル外野手を1対2