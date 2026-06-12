小野田紀美クールジャパン戦略担当相小野田紀美クールジャパン戦略担当相は12日の閣議後記者会見で、トランプ米大統領が自身を人気アニメ「NARUTO―ナルト―」の主人公に見立てた加工動画を交流サイト（SNS）に投稿したことへの対応を聞かれ、「一般論」と前置きした上で「（作品を）利用する際は著作権者の許諾を得ることが原則で、公的機関も同様だ」と述べた。小野田氏は、明らかな著作権の侵害と言えない場合でも「権利者